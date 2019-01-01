Fenerbahçe, Morgan Schneiderlin'i bekliyor
Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere'de buldu.
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Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kadrosuna katmak istiyor.
Everton'da istediği kadar süre alamayan Schneiderlin'in ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken sarı lacivertlilerin Fransız oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. İngiliz ekibi, Ersun Yanal'ın da kadrosuna görmek istediği Fransız yıldız için kiralama bedeli talep ederken Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için İngiltere'de transfer döneminin kapanacağı 8 Ağustos tarihini beklediği bildirildi.
Kariyerinde daha önceden Southampton ve Manchester United gibi takımların formasını da giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 14 Premier Lig maçında görev alabildi.