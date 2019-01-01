Fenerbahçe, Morgan Schneiderlin'i bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Everton forması giyen Morgan Schneiderlin'i listenin ilk sırasına yazdı.

Transfer döneminin hareketli takımlarından , orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, forması giyen orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kadrosuna katmak istiyor.

Everton'da istediği kadar süre alamayan Schneiderlin'in ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken sarı lacivertlilerin Fransız oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. İngiliz ekibi, Ersun Yanal'ın da kadrosuna görmek istediği Fransız yıldız için kiralama bedeli talep ederken Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için İngiltere'de transfer döneminin kapanacağı 8 Ağustos tarihini beklediği bildirildi.

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Kariyerinde daha önceden ve gibi takımların formasını da giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 14 Premier Lig maçında görev alabildi.