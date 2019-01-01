Fenerbahçe, Miha Zajc transferini duyurdu!

Fenerbahçe, Empoli'den Slovenyalı orta saha Miha Zajc'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin kapanmasına birkaç saat kala Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüp, bir süredir gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu resmi internet sitesinden açıklarken oyuncunun transferi FIFA 19 temalı bir video ile duyuruldu.

24 yaşındaki genç oyuncu, Fenerbahçe'yle 4,5 yıllık mukavele imzaladı. Öte yandan Fenerbahçe, daha önce kiralık olarak Empoli'ye gönderdiği Salih Uçan'ın bonservisini de anlaşmanın bir parçası olarak İtalyan kulübüne verdi.

2016-17 sezonunun ortasında Olimpija Ljubljana'dan 1,5 milyon euro'ya Empoli'ye transfer olan Zajc, geçen sezon Serie B'de çıktığı 41 maçta 8 gol atıp 10 asist yapmış ve takımın Serie A'ya yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Bu sezon Serie A'da 20 maça çıkan Zajc, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Öte yandan Fenerbahçe, oyuncunun ücretini ve Empoli'ye ödenecek miktarı açıklamadı.