Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiralıyor

Fenerbahçe’nin İsviçreli forveti Michael Frey, kiralık olarak Nürnberg’e gidiyor.

Haber Global’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre , 2 ekibi ’in Michael Frey için yaptığı kiralama teklifini kabul etti.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Nürnberg Frey’in satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle FC Zürich’ten transfer edilen Frey geçtiğimiz sezon çıktığı 25 resmi maçta 5 gol atmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’yi kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, Frey’i gözden çıkarmıştı.

Choupo Moting yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde

Öte yandan Fenerbahçe hücum bölgesi için yaptığı son transfer girişimden olumsuz sonuç aldı.

Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre Sarı Lacivertliler forması giyen Michy Batshuayi’yi kiralamak için girişimde bulundu ancak Giroud ve Abraham’ın arkasında üçüncü forvet olarak kalmayı kabul eden Belçikalı takımında kaldı.

Fenerbahçe bu gelişmenin ardından rotasını ’ya çevirdi ve Paris St. Germain forması giyen Kamerunlu forvet Eric Maxim Choupo-Moting yeniden gündeme alındı.

>> Avrupa'da biten önemli transferler <<

Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamak için teklif yapacak. Paris St. Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek.

Haberin devamı aşağıda

Sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulacak. Oyuncunun Neymar, Cavani ve Mbappe'nin arkasında yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istediği kaydedildi.

Öte yandan Sarı Lacivertliler rafa kaldırdığı dosyasını önümüzdeki haftadan itibaren yeniden açacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a? elenmesinin ardından Mahmut Tekdemir ve İrfancan Kahveci için yeniden girişimlerde bulunacak. Kanarya iki futbolcu için 7 milyon Euro önerecek.