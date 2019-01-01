Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katıyor
Transfer gündeminin bitmesine günler kala görüşmelere hız veren Fenerbahçe, yabancı transferlerinden istediği sonucu alamayınca yerli piyasaya yöneldi.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Roma'da top koşturan Patrik Schick ile anlaşamayan Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'le el sıkıştı. Galatasaray'la oturduğu masadan anlaşamadan kalkan Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle anlaştı.
Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir formasıyla çıktığı 24 maçta, 12 gol atarken, 3 de asist yaptı.
32 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'le 2020'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen bonservisini alan Fenerbahçe, alternatif forvet arayışlarına devam etme kararı aldı.
Dario Melnjak gelebilir
Luiz Gustavo ısrarına devam eden sarı lacivertliler, Marsilya'ya, Brezilyalı futbolcu için 2+1 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro'yu taksitle ödemeyi teklif etmişti. Marsilya'nın bu teklife sıcak bakmadığı ancak değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
Gustava transferi sağlanırsa kalan bütçeyle Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak'ı almak isteyen Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor.