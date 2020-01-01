Fenerbahçe, Mesut Özil için düğmeye bastı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferi için nabız yokladı.

Kulübü, Mesut Özil'i transfer etmek için harekete geçti. Uygun şartlar sağlanırsa, yıldız oyuncu önümüzdeki yılın Haziran ayında sarı-lacivertli formayı giyebilir.

Son yıllarda Fenerbahçe'ye transfer iddiaları ile gündeme gelerek taraftarları heyecanlandıran Mesut Özil için ilk adımların atıldığı iddia edildi. Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen bir iş adamı Londra'da Mesut Özil'i ziyaret etti. Bu görüşmede Ali Koç'un talepleri yıldız oyuncuya iletildi.

Haberde Ali Koç'un Mesut'u Ocak ayında kadroya katmak istediği, ancak 32 yaşındaki oyuncunun uygun şartların sağlanması halinde sezon sonunda anlaşmanın sağlanabileceğini ilettiği kaydedildi.

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Görüşmelerde son olarak maaş pazarlıkları yapıldığı öne sürüldü. Fenerbahçe cephesi, Mesut Özil'e ücet talebini sordu. Özil, senelik 5 Milyon Euro+imza parası istedi. Mesut'un bu talebinin vergilerle birlikte 8 Milyon Euro'yu bulması nedeniyle Başkan Ali Koç "O zaman Haziran ayında görüşürüz" diyerek maaş pazarlıklarını ve transfer görüşmesini Haziran'a erteledi.

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İki tarafın Haziran ayında bir görüşme daha yapması ve transferin sonlandırılması bekleniyor.

Mesut Özil sezon başında teknik direktörü Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.