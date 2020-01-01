Fenerbahçe Mesut Özil transferi için ilk sırada

Fenerbahçe, Arsenal’den ayrılması an meselesi olan Mesut Özil'in transferini bitirmek için tüm kozlarını oynuyor.

ile bağlarını koparan ve koronavirüs nedeniyle sezona verilen aradan bu yana sahaya çıkamayan Mesut Özil için önümüzdeki transfer döneminde en ciddi aday Fenerbahçe olacak. Alman basının yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e göre, öncelikle kış transfer döneminde, eğer Ocak’ta gerçekleşmezse yaz döneminde muhakkak bu transferi bitirmek isityor.

Gurbetçi oyuncu, 2018 yılında Arsenal’de gözde bir oyuncuyken yüklü bir kontrat ile sözleşmesini uzatmıştı. Yıllık 20 milyon Euro’luk kontratı sayesinde takımının en çok kazanan oyuncusu olan Mesut, o günlerden bu yana bekleneni bir türlü veremedi. Kısa bir süre öncesine kadar Arsenal'in en büyük yıldızı olarak gösterilen 32 yaşındaki oyuncu, 7 Mart'ta oynanan maçından bu yana resmi bir karşılaşmada forma giyemedi. Üstelik yeni sezonda, teknik direktör Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve listelerine de dahil edilmedi. Arsenal’in yüksek maaş alan ama forma giyemeyen oyuncusunun kış döneminde gitmesine engel olması beklenmiyor. Mesut'un sözleşmesi ise önümüzdeki yaz sona erecek.

Haberin devamı aşağıda

Bild'in haberine göre Mesut’a birçok kulüpten teklif geldi ama Mesut’un yüksek maaşında ciddi bir indirim yapmaması bu kulüplerin ellerini bağlıyor. Başarılı oyuncunun bu indirimi, Fenerbahçe için yapabileceği iddia ediliyor.

Daha fazla takım

Habere göre Fenerbahçe’de transfer operasyonunu yürüten sportif direktör Emre Belözoğlu, Özil'in danışmanı Muzzi Özcan ile birkaç görüşme gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Murat Zorlu’nun da yakın çevresine Mesut’un kışın transfer edilme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu söyledi.

Alman basını uzun zamandır futboldan uzak kalan Mesut'un, dönerek ailesiyle İstanbul'da yaşama fikrine sıcak baktığını belirtiyor.