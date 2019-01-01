Fenerbahçe Merih Demiral'dan para kazanacak!

18 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın bonservisinden bir miktar da Fenerbahçe'ye ödenecek.

1 yıl içincde gösterdiği gelişimle büyük ses getiren Merih Demiral, 18 milyon euro'ya 'a transfer olmuştu. altyapısında yetişen genç oyuncu, bu transferle sarı lacivertlilere de para kazandıracak.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Saboviç'in araştırmasına göre; Merih Demiral’ın transferinden Fenerbahçe yetiştirme bedeli almayacak. Ancak transfer bedelinin %1.5’u dayanışma katkı payı (solidarity contribution) olarak otomatikman kulübe ödenecek. Yani Fenerbahçe'nin kasasına 270.000 euro para girecek.

Dayanışma katkı payı nedir?

Profesyonel futbolcunun sözleşmesinin bitiminden önce transfer edilmesi durumunda, o futbolcunun eğitimine ve yetişmesine katkıda bulunan bütün kulüpler o futbolcunun önceki kulübüne ödenen tazminattan bir pay alırlar (dayanışma payı). Dayanışma paylarına ilişkin hükümler FIFA talimatının 5 nolu ekinde düzenlenmiştir.

Profesyonel bir futbolcunun sözleşmesi devam ederken transfer olması halinde yetiştirme tazminatı istisna olmak üzere önceki kulübüne ödenen her türlü tazminatın %5'i bu tazminatın toplamından düşülecek ve yeni kulübü tarafından o futbolcunun önceki yıllarda eğitimine ve yetişmesine katkıda bulunan kulübe / kulüplere dayanışma payı olarak dağıtılacaktır. Bu dayanışma payı, aşağıda da belirtildiği üzere, futbolcunun 12. yaşı ile 23. yaş gününe rastlayan sezonlar arasında ilgili kulübe / kulüplere tescil olduğu yıl sayısını yansıtacaktır (eğer bir yıldan az ise, orantılı olarak hesaplanır):

12.yaş gününe rastlayan Sezon: %5 (yani, toplam tazminatın %0.25'i)

13.yaş gününe rastlayan Sezon: %5 (yani, toplam tazminatın %0.25'i)

14.yaş gününe rastlayan Sezon: %5 (yani, toplam tazminatın %0.25'i)

15. yaş gününe rastlayan Sezon: %5 (yani, toplam tazminatın %0.25'i)

16. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

17. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

18. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

19. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

20. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

21. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

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22. yaş gününe rastlayan Sezon: %1O (yani, toplam tazminatın %0.5'i)

23. yaş gününe rastlayan Sezon: %10 (yani, toplam tazminatın %0.5'i)