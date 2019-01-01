Fenerbahçe Melnjak'ı yeniden listesine aldı

Sol bekte alternatif sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Dario Melnjak için tekrar Çaykur Rizespor'la masaya oturacak.

Sezon başında sol bek takviyesi yapamayan , bu sorununu devre arasında çözmeyi amaçlıyor.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Ersun Yanal'ın çok istediği Çaykur Rizespor'un sol beki Dario Melnjak'ı listesine aldığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde de ilgilendiği ancak Çaykur Rizespor yönetimi ile arasında bir anlaşma zemini oluşması için yeterli süre bulamayan Fenebahçe ara transfer döneminde önce Hırvat sol bekin transferini bitirmek için masaya oturacak.

26 yaşındaki savunmacı için bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalacak olan Fenerbahçe, transferi para ve takas formülüyle bitirmeyi hedefliyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten ancak kulüp taraflı 1 yıl opsiyonu bulunan Melnjak için 2 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor. Fenerbahçe ayrıca oyuncu teklif edecek.