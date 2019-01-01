Fenerbahçe, Mehmet Topal'la yollarını ayırdı

Sarı laciverlilert, 33 yaşındaki futbolcu ile kontratın karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

, Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüple 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun kontratı karşılıklı feshedildi. Topal, yeni sezondan itibaren başka bir kulüpte forma giyecek.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.



Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."