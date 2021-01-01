Fenerbahçe, Max Kruse'ye ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe ile Max Kruse tazminat konusunda uzlaşma yoluna gitmişlerdi. Peki Fenerbahçe, Max Kruse'ye ne kadar ödeyecek?

'nin tazminat konusunda FIFA'lık olduğu Alman oyuncu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaşıldı.

Sabah Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse'ye 4.5 milyon euro ödeme yapma konusunda uzlaştı. Bu bedelin 750 bin euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi. Alman yıldıza ise 3.75 milyon euro ödeme yapıldı. Bu bedel sarı-lacivertlilerin KAP'a açıklama yapması gereken 3.8 milyon euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı.

İddiaya göre; Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesini fesheden Kruse'ye 1 milyon 270 bin euro ödeme yapması gerekiyordu ancak pandemi döneminden dolayı Alman oyuncuya 270 bin euro ödeme yapıldı. Pandemi dönemi indirimini dikkate almayan FIFA, Max Kruse'yi haklı buldu. Sadece alacaklarını tahsil etmek için dava açan Alman oyuncu, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimiyle uzlaşma yolunu seçti.

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Max Kruse, pandemi döneminde maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederek sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı.