Fenerbahçe, Max Kruse için 'son tercih'

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Max Kruse, Sarı Lacivertliler’i son tercih olarak görüyor.

Bild’in haberine göre; ’le sözleşmesini yenilemeyen Max Kruse, başka bir kulüpte forma giymek ve yıllık 6 milyon euro kazanmak istiyor.

Kruse ile ve ’nin ilgilendiği ancak Roma’nın bu yıllık ücreti vermeye yanaşmadığı iddia ediliyor.

Kruse için en ciddi talibin Fenerbahçe olduğu, ancak yeni sezonda Avrupa’da olmayacak Sarı-Lacivertliler’in Kruse için son tercih olduğu öne sürülüyor.

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 36 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Kruse, 12 gol atıp 13 asist yapmıştı.

Kruse özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti.