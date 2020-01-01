Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u bitirdi

Sarı Lacivetliler'in Uruguaylı stoperin transferi konusunda kulübü Las Palmas ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Transferin hızlı ekiplerinden 'nin Mauricio Lemos'un transferinde de sona geldiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, kulüplerin 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığını bildirdi.

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24 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon İspanya 2. Ligi'nde 27 maçta forma giyip 1 de gol attı.

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Fenerbahçe, Lemos transferini resmiyete dökmesi halinde bu yaz A takıma sekizinci takviyesini yapmış olacak.

İstanbul ekibi daha önce Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa ile sözleşme imzalamıştı.