Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u bitirdi
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Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'nin Mauricio Lemos'un transferinde de sona geldiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, kulüplerin 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığını bildirdi.
24 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon İspanya 2. Ligi'nde 27 maçta forma giyip 1 de gol attı.
Fenerbahçe, Lemos transferini resmiyete dökmesi halinde bu yaz A takıma sekizinci takviyesini yapmış olacak.
İstanbul ekibi daha önce Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa ile sözleşme imzalamıştı.