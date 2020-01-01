Fenerbahçe

Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini açıkladı

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Mauricio Lemos Fenerbahce 08262020
Fenerbahce
Sarı-lacivertli ekip, Uruguaylı savunma oyuncusunu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Las Palmas'ta forma giyen 1.87 boyundaki stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.

Pazartesi günü İstanbul'a gelen Lemos yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı.
     
    Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."

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    24 yaşındaki savunmacı 2019-20 sezonunda İspanya 2. Ligi'nde 26 maçta forma giyip 1 de gol attı. 

    Fenerbahçe, Lemos ile birlikte A takıma bu sezonki sekizinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

    Sarı-lacivertliler daha önce Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa ile sözleşme imzalamıştı.

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