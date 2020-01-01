Süper Lig

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdı

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Mauricio Isla Fenerbahce 2020
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Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki bek oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. 

Bilindiği üzere Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Şilili oyuncunun Boca Juniors başta olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle görüşme halinde olduğu konuşuluyordu. 

Fenerbahçe'nin 2017 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Isla, sarı-lacivertli forma altında bugüne dek çıktığı 91 resmi maçta 12 asist yaparken, hiç gol sevinci yaşayamamıştı. 

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