Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki bek oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Bilindiği üzere Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Şilili oyuncunun Boca Juniors başta olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle görüşme halinde olduğu konuşuluyordu.

Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W8S5e3SauW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2020

Fenerbahçe'nin 2017 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Isla, sarı-lacivertli forma altında bugüne dek çıktığı 91 resmi maçta 12 asist yaparken, hiç gol sevinci yaşayamamıştı.