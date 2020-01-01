Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdı
Yorum()
Depo Photos
Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın kontratının karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Bilindiği üzere Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Şilili oyuncunun Boca Juniors başta olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle görüşme halinde olduğu konuşuluyordu.
Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W8S5e3SauW
Fenerbahçe'nin 2017 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Isla, sarı-lacivertli forma altında bugüne dek çıktığı 91 resmi maçta 12 asist yaparken, hiç gol sevinci yaşayamamıştı.