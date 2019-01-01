Fenerbahçe, Martin Skrtel'in alternatifini buldu

Fenerbahçe'nin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine Timm Klose'yi düşündüğü iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ’de takviye yapılacak bölgelerin başında savunma geliyor.

Sarı-Lacivertliler’de sözleşmeleri sona erecek olan Martin Skrtel ve Roman Neustadter ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fanatik'in haberine göre Skrtel’in yerini doldurmak için arayışta olan Fenerbahçe, Norwich'te forma giyen Timm Klose ile ilgileniyor. 1,95 m. boyundaki Alman asıllı İsviçreli stoper, sezon sonunda boşa çıkacak.

Klose’yle ilgili raporları incelediği ve oyuncuyu izlediği iddia edilen Ersun Yanal’ın, oyuncunun mutlaka transfer edilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Premier Lig’e çıkmayı garantileyen Norwich’in 30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermesi beklenmiyor.