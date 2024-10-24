Fenerbahçe-Manchester United maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak taraftarını üzen Fenerbahçe, şimdi ise yüzünü Avrupa'ya döndü. Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı konuk edecek. Peki Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Haberin devamı aşağıda Tüm detaylar goal.com/tr'de... Fenerbahçe-Manchester United maçı ne saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde bu gece Manchester United'ı konuk edecek. Gelecek maç Europa League FEN MUN Maç önizlemesi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Manchester United 24 Ekim Perşembe 22.00 TRT 1 ve tabii