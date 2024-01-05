Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ocak ayı için hedeflerinden birini belirledi.

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde imza attırmak istediği oyuncuları tek tek belirliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceliklerinden biri, takımdan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak.

İddialar neler?

Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızını yeni hedefi olarak belirledi. Haberde, sarı-lacivertli kulübün Anthony Martial ile ilgilendiği kaydedildi. Fransız golcüye ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu belirtildi.

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Sözleşmesi sona eriyor

Manchester United yıldızının kulüple olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Dolayısı ile Martial, şu anda istediği kulüple görüşmekte serbest.

Sarı-lacivertli kulübün yıldız futbolcuya bir sözleşme teklif edeceği gelen bilgiler arasında. Martial'in tercihi ise merak konusu.