Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir transferinde sona geldi

Mehmet Topal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, kulüp başkanlarının görüşmesi sonrası Mahmut Tekdemir transferini sonlandıracak.

orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, Mehmet Topal'ın takımdan ayrılışından sonra orta saha pozisyonu için Mahmut Tekdemir transferinde sona geldi.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, 'li futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaştı ancak iki kulüp başkanının görüşmesi sonrası bu transferin bitmesi bekleniyor.

Başakşehir'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, Fenerbahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve bonservisinde kolaylık talep ettiği belirtildi.

İki kulüp başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 34 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.