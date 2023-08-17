Fenerbahçe maçında kavga çıktı, taraftarların stadı boşaltması istendi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile oynadığı karşılaşma saha olayları nedeniyle durdu.

Fenerbahçe, Maribor'u ilk maçta 3-1 mağlup etmişti

Rövanşta saha olayları yaşandı

Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesi istendi

NE OLDU? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe rövanşta üstünlüğünü korumak istedi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda İrfan Can Kahveci ile 17. dakikada öne geçse de yaşanan tribün olayları nedeniyle maç durdu.

BÜYÜK RESİM: Karşılaşmanın 66. dakikasında kale arkasındaki taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle maç durdu. Ardından Fenerbahçe taraftarlarının stadı terk etmesi yönünde anons yapıldı. NK Maribor - Fenerbahçe maçı, saha olaylarının yatışması ve Fenerbahçe taraftarlarının stadyumdan ayrılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra kaldığı yerden devam etti.