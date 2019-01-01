Fenerbahçe maç tekrarı için TFF'ye başvuruyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olurken mücadelede kural hatası yapıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Sözcü Gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli yönetim maçın tekrarı için TFF'ye başvurma kararı aldı.
Alanyaspor’un attığı ilk golde kullanılan taç atışının kurallara uygun olarak kullanılmadığı ve el değiştirmesi gerektiği tartışmaları yaşanırken Fenerbahçe yönetimi yaptığı değerlendirmenin ardından konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapma kararı aldı.
Aynı zamanda Alanyaspor’un ikinci golü atan Papiss Cisse’nin Fenerbahçe kalecisi Altay’ın aut atışı kullanıldığı sırada ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle yine kural yatası yapıldığı belirtilerek büyük tartışmalar yaşanmıştı.
Görüntüler istendi
Yayıncı kuruluştan tartışılan taç atışı görüntülerini talep eden sarı lacivertliler 48 saat içerisinde maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuru yapacak. Özellikle iptal edilen taç atışı ekranlara yansımadığı için söz konusu pozisyonun pilot görüntüsü talep edildi.
Cisse'nin pozisyonu da irdelenecek
Fenerbahçe ayrıca maçın Cisse'nin attığı ikinci golü de değerlendirecek. Pozisyonda kaleci Altay aut atışını kullanırken Senegalli oyuncu ceza sahası içerisinde bulunuyordu.