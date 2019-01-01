Fenerbahçe maaş bütçesini düşürüyor

Yüksek ücretli oyuncularla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe yönetimi, maaş bütçesini 40 milyon euro'ya kadar düşürecek.

yönetimi, transfer dönemi için yeni bir uygulamaya geçmenin planlarını yapıyor. Şu an takımda bulunan 12 ila 15 arasında oyuncuyla yolları ayırmayı düşünen yönetimin, transfer döneminde de ekonomiyi dikkate alacağı belirtildi. Böylece geçen yıl 65 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya indirilen maaş bütçesinin daha da azaltılması hedefleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Skrtel, Soldado, Slimani, Ayew, Benzia'nın yanı sıra opsiyonu bulunan Valbuena'nın gönderilmesi planlanıyor.

Yeni yapılacak transferlerde uçuk maaş dönemini sonlandıracak olan yönetim, maç başı ücretlerde ise performansa dayalı sistem uygulayacak. Böylece maaş bütçesi 40 milyon Euro civarına çekilecek ve kulüp ekonomik anlamda önemli bir tasarruf sağlayacak.

Bir diğer önemli kriter ise yaş kriteri... 30 yaş ve üzeri isimlerin transferinden uzakdurulacak. Kulüp elinden kolay çıkarabileceği isimleri tercih edecek. Bu sistemle, gelecek yıllar adına da önemli bir adım atılmış olacak.