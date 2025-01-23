Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe-Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kalmasıyla birlikte ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını altıya indirdi ve morallendi.

Daha sonra Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi Avrupa'nın önde gelen stoper oyuncularını kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu akşam yüzünü Avrupa'ya dönüyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Kadıköy'de Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'u konuk ediyor.

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Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde evinde Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başladı.

İtalyan hakem Sozza'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanıyor.