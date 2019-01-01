Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer ediyor

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Transfer döneminin hızlı takımlarından , bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Luiz Gustavo'da mutlu sona ulaşıyor.

Haber Global'in haberine göre daha önce futbolcuyla yıllık 2 milyon 750 bin euro'ya el sıkışan Fenebahçe, ile de her konuda anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki ön liberonun en geç yarın 'ye gelmesi bekleniyor.

Marsilya, Luiz Gustavo'yu 2017 yazında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'dan transfer etmişti.

Fransız ekibinin formasıyla 98 resmi maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, 10 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Sıradaki Riza Durmisi var

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Sol bek için Aleksander Kolarov ile anlaşayan ancak 'yı ikna edemeyen Fenerbahçe rotasını 'dan Riza Durmisi'ye çevirdi.

Lazio'nun Durmisi için 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli talep ettiği iki kulübün sportif direktörleri arasında pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.