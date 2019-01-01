Fenerbahçe, Luiz Gustavo'dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Luiz Gustavo için pazarlığa oturdu.
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Sarı lacivertliler daha önce yüksek maliyet nedeniyle transferinden vazgeçtiği Gustavo için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak isterken Marsilya, oyuncusunu bonservisiyle satmak istiyor.
Sarı lacivertliler, Marsilya’nın satma konusundaki inadını kıramazsa Eljif Elmas’ın satışını bekleyecek. Yönetim, Makedon yıldızdan gelmesi beklenen 18 milyon euro’nun bir kısmını Gustavo’yu bonservisiyle almak için kullanmayı planlıyor.
Marsilya’da senelik 3.2 milyon euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcuya ise 3.5 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.