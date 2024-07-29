Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlamadan önce yeni sezonun ikinci resmi maçına çıkıyor. Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açan ve iddialı olan sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor. Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Haberin devamı aşağıda İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, tur için sahada olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gelecek maç Champions League Qualification FEN LUG Maç önizlemesi İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.