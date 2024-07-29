Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlamadan önce yeni sezonun ikinci resmi maçına çıkıyor.
Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açan ve iddialı olan sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.
Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.
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İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, tur için sahada olacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.