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Can Özer

Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - LuganoFenerbahçeLuganoChampions League Qualification

Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlamadan önce yeni sezonun ikinci resmi maçına çıkıyor.

Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açan ve iddialı olan sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.

Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

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İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, tur için sahada olacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gelecek maç

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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