Fenerbahçe, Lugano karşısında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe-Lugano maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe, bu hasreti dindirmek için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Portekizli teknik direktöre ihtişamlı bir imza töreni düzenleyen sarı-lacivertliler ardından hemen transfere koyuldu.

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe daha sonra Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

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Fenerbahçe-Lugano maçı canlı izle

Yeni transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İsviçre futbol kulübü Lugano'yu konuk ediyor.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Kanarya, tur için umutlu. Fenerbahçe-Lugano maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-LUGANO MAÇI CANLI İZLE