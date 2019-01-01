Kadınlar Dünya Kupası
Transfer

Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa'da mutlu sona yakın

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Fenerbahçe, 30 yaşındaki Sırp orta saha Ljubomir Fejsa'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Sırp futbolcu Ljubomir Fejsa'yı transfer etmeye çok yakın.

CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları

Euro bant

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun milli takım maçlarının tamamlanmasıyla İstanbul'a geleceği ve  önümüzdeki haftaya kadar sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. 

Fejsa, 2013 yılında transfer olduğu Benfica'da 164 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

>> LJUBOMİR FEJSA'NIN MACKOLİK PROFİLİ İÇİN TIKLAYINIZ <<

 

Goal twitter

Kapat