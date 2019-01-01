Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa'da mutlu sona yakın

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Sırp orta saha Ljubomir Fejsa'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'da forma giyen Sırp futbolcu Ljubomir Fejsa'yı transfer etmeye çok yakın.

basınından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun milli takım maçlarının tamamlanmasıyla İstanbul'a geleceği ve önümüzdeki haftaya kadar sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fejsa, 2013 yılında transfer olduğu Benfica'da 164 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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