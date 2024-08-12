Fenerbaçe-Lille UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Düm detaylar goal.com/tr'de...

Fenerbahçe, uzun süreli Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına geçirdi ve transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alırken Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'e 3 puanla başladılar

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun ilk Süper Lig maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

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Kanarya, rakibini Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 punala 'merhaba' dedi.

Şimdi ise gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Kanarya, Lille maçına hazırlanıyor.

Fenerbahçe-Lille maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın akşam Lille'i konuk edecek.

İlk karşılaşmada deplasmanda Fransız ekibine 2-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, yarın akşam saat 20.00'de rövanş maçına çıkacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Sanchez yönetecek.

Kritik mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.