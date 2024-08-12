Fenerbahçe-Lille maçı canlı izle

Fenerbahçe-Lille maçı canlı olarak nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş durumda. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Lille ile oynayacağı rövanş maçında tur atlayıp Devler Ligi'nde play-off turuna kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Lille maçı hangi kanalda? Haberin devamı aşağıda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın akşam Lille'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Gelecek maç Champions League Qualification FEN LIL Maç önizlemesi İspanyol hakem Sanchez'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Lille 13 Ağustos Salı 20:00 EXXEN FENERBAHÇE-LILLE MAÇI CANLI İZLE