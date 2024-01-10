Fenerbahçe, İtalyan tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin forması giyen İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

Ne söylendi?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

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"İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü."

Leonardo Bonucci'nin kariyeri

1 Mayıs 1987'de doğan İtalyan savunmacı futbola Viterbese Giovanili takımında başladı ve daha sonra Inter U19'a transfer oldu.

Sırasıyla Treviso, AC Pisa, Genoa ve Bari formaları giyen Bonucci 2010 yılında yıldızının parladğı Juventus'a transfer oldu.

Uzun süre Torino ekibinde forma giydikten sonra 2017-2018 yılında 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu ancak 2018-2019 sezonunun başında 35 milyon Euro karşılığında tekrar Juventus'a geri döndü.

Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Bonucci ilk defa Serie A dışına çıkarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin yolunu tuttu.