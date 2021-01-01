Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçimde yeniden aday

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç, merakla beklenen adaylık açıklamasını yaptı ve yeniden aday olduğunu camia ile paylaştı.

Ali Koç ne dedi?

"3 sene çabuk geçti. Yapmak istediklerimizi başarabilmek için '2 dönem lazım' demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem."

"Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi sorumlu hissettiğim için ikinci kez aday olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

"Bu büyük kulübe bir nebze de olsa katkıda bulunmak mutlulukların en büyüğü."

"Her zaman Fenerbahçe'nin menfaatlerini ön planda tutmaya ve geleceğini inşa etmeye çalıştık. Başarılı adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu başarıları kesintisiz sürdüreceğiz ve emeklerimizin karşılığını görmeye başlayacağız."

"Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat."

"Benim burada sonsuza kadar kalma gibi bir gayem yok. İlk dönemde yaptığımız hataların çok daha bilincindeyiz."

"Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki deneyimler bazen yetersiz kalıyor. Fenerbahçe'de başkanlığın ilk dönemleri hep zorlu geçmiştir."

"Camiamız rahat olsun. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan ders çıkardığımızı göreceksiniz. İkinci dönem çok daha farklı olacak."

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığındaki üç yılı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ali Koç başkanlığında üç sezon geçirdi.

İlk sezon 46 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2018-19 sezonunu altıncı sırada bitirdi.

İkinci sezonda 53 puan toplayan Fenerbahçe, bir önceki sezona göre daha fazla puan toplamasına rağmen yedinci sırada kaldı.

Ali Koç döneminin en başarılı sezonu ise taraftarları yine tatmin etmedi. Bu sezon 40 maç sonunda 82 puan toplayan Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında üçüncü sırada kaldı.

Fenerbahçe üç sezonda ilk kez bu sezon Avrupa vizesi aldı.

Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu da Koç döneminde görev yapan teknik direktörler oldu.