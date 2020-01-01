Fenerbahçe Kruse'yle orta yolu buldu

Sarı-lacivertli ekip takımdan ayrılan Alman oyuncuyla aralarındaki ihtilafı anlaşarak çözdüğünü açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden 'de pandemi sürecinde bonservisini alarak ayrılan ve Union Berlin'le anlaşan Max Kruse ile anlaşma yoluna gitti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Alman oyuncuyla yaşanan ihtilaflı durumun yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmalı olarak noktalandığı belirtildi. Açıklamada "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrılık sonrasında Fenerbahçe'den 7,5 milyon avro talep ettiği konuşulan Kruse, Union Berlin formasıyla 10 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.