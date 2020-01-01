Fenerbahçe, Kongolo için teklif yaptı

Sarı Lacivertliler, Huddersfield forması giyen 26 yaşındaki stoper Terence Kongolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Defans hattını güçlendirmek isteyen 'de yeni bir isim gündeme geldi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden 'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Terence Kongolo için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği 'ın da oyuncuyu yeniden kiralamak istediği belirtildi.

Daha fazla takım

Kongolo, geçtiğimiz sezon Championship'te 12 maça çıktı. Geçirdiği sakatlık sebebiyle sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde forma giyemedi.