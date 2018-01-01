Fenerbahçe kış transfer döneminde kimleri alacak?

Beklentilerden fazlasıyla uzak kalan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde forvet, kanat, stoper ve sağ bek almayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki önceliği transfer olacak.

Fanatik'in haberine göre sarı lacivertliler ilk transferini santrfora yapmayı planlarken, listenin ilk sırasına Burak Yılmaz'ı yerleştirdi.

Kanatlara da takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Heerenveen'in İsveçli yıldızı Erber Zeneli ve Manchester City'nin Ukraynalı genç yeteneği Oleksandr Zinchenko'yu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe Fabregas'ı istiyor

Orta saha için ise ilk sırada Chelsea'de forma şansı bulamayan ve gözden düşen Cesc Fabregas bulunuyor.

Savunmanın merkezi için de adaylar belirlendi.

Barcelona'a sakatlıkları nedeniyle beklentileri bir türlü karşılayamayan ve yeniden sakatlanıp sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklanan Thomas Vermaelen ile birlikte Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kiralanması gündemde.

Diğer yandan Damien Comolli, PSV'nin savunmacısı Isimat-Mirin için Ersun Yanal'a rapor hazırladı.

Fenerbahçe, şartların uygun olması halinde sağ beke de transfer yapmak istiyor.