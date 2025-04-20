Jose Mourinho Fenerbahce 2025Getty
Can Özer

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - KayserisporFenerbahçeKayserisporSüper Lig

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu akşam kritik bir maça çıkacak.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Peki Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Maximin, Dzeko (En Nesyri).

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran, Karimi, Ramazan, Mehmet, Mane, Nazon.

Gelecek maçlar

Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Fenerbahçe-Kayserispor

20 Nisan Pazar

19.00

beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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