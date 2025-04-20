Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu akşam kritik bir maça çıkacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Haberin devamı aşağıda Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Maximin, Dzeko (En Nesyri). Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran, Karimi, Ramazan, Mehmet, Mane, Nazon. Gelecek maçlar Süper Lig GAZ FB Maç önizlemesi Süper Lig KAY RIZ Maç önizlemesi Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Kayserispor 20 Nisan Pazar 19.00 beIN SPORTS 1 FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE