Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu akşam kritik bir maça çıkacak.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Peki Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Maximin, Dzeko (En Nesyri).
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran, Karimi, Ramazan, Mehmet, Mane, Nazon.
Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Fenerbahçe-Kayserispor
20 Nisan Pazar
19.00
beIN SPORTS 1