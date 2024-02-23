Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, zorlu bir karşılaşmaya daha çıkacak.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Karşılaşmanın tüm detaylarını GOAL Türkiye bildiriyor.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
24 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fenerbahçe - Kasımpaşa
|24 Şubat Cumartesi
|19.00
|beIN SPORTS