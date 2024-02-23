Fenerbahce & KasimpasaGetty/GOAL
Can Özer

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahce - KasimpasaKasimpasaFenerbahceSpor Toto Süper Lig

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, zorlu bir karşılaşmaya daha çıkacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Karşılaşmanın tüm detaylarını GOAL Türkiye bildiriyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Gelecek maçlar

24 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Fenerbahçe - Kasımpaşa24 Şubat Cumartesi19.00beIN SPORTS
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