Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, zorlu bir karşılaşmaya daha çıkacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Haberin devamı aşağıda Karşılaşmanın tüm detaylarını GOAL Türkiye bildiriyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gelecek maçlar Türkiye Kupası ANK FEN Maç önizlemesi Spor Toto Süper Lig KAS SIV Maç önizlemesi 24 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe - Kasımpaşa 24 Şubat Cumartesi 19.00 beIN SPORTS