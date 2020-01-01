Fenerbahçe kaç senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sürüyor...

'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hasreti ise 11 sezona çıktı. Sarı lacivertliler en son 2008-09 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.

, ve Arsenal ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en son hangi takımı yenmişti?

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2007-08 sezonunda 'ye karşı elde etmişti.

O sezon , ve 'yle aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamlamış ve Son 16 Turu'na yükselmişti.

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Son 16 Turu'nda 'yı seri penaltılarla eleyen Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi Colin Kazım Richards ve Deivid'in golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Rövanş maçında rakibine 2-0 yenilen sarı lacivertliler, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek derecesini elde ederek turnuvaya veda etmişti.