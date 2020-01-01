Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olamıyor?

Sarı lacivertlilerin 2019-2020 sezonunda da şampiyonluk hasreti sürecek gibi gözüküyor.

, 25 haftası geride kalan Süper Lig'de 40 puanla yedinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler, lider 'in 12 puan gerisinde yer alıyor.

Üst üste ikinci sezonda da şampiyonluk yarışından erken kopan sarı lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, 3 Mart 2020'de ile oynanan kupa maçında son kez takımının başında yer aldı. Ancak aradan geçen günlere rağmen sarı lacivertliler henüz yeni bir teknik adamla anlaşmadı.

Fenerbahçe, en sezon 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen beş sezonda , üç; Beşiktaş ise iki kez şampiyonluk yaşadı.

Daha fazla takım

Sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonunda da şampiyon olamazsa üst üste altıncı sezonunda da şampiyon olamayacak. Bu aynı zamanda sarı lacivertlilerin Süper Lig tarihinde en uzun süre şampiyon olamama serisi olacak.