Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourniho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

2 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile dün öğle saatlerinde anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun, dünyaca ünlü teknik direktör ile görüşüp anlaşma sağladığı bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın, Londra'da Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni Jose Mourinho ile izleyeceği bildirildi.