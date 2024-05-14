Fenerbahçe, Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yla 3 yıllık anlaşma sağladı iddia edildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklarken dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile de görüştüğünü de duyurmuştu.

Ne söylendi?

Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksümüz yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir.

Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze iki saat görüştüm. Görüşme sonunda kendisine, 'Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var' dedim. '2003’te Porto’da başlayan çıkışını Fenerbahçe’de de yapabilirsin' dedim. O da memnuniyetle karşıladı.

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Şu anda arkadaşlarla onun menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim. Çünkü artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor."

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe ve Mourinho'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ne oldu?

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım, şu anda boşta olan Jose Mourinho'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli menajer, Fenerbahçe'yi analiz ediyor ve gelecek sezonun planlamasını kafasında yapmaya başladı.