Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpten alacağı maaşı KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

'Sevgiyi derinden hissettim'

Jose Mourinho, kendisine düzenlenen imza töreninde konuşma yaparak Fenerbahçe taraftarına mesaj verdi.

Sarı-lacivertli kulübe aidiyet hissettiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bugüne göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim.

"Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu büyük sevgiyi görür ama bunun hemen başında, öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden.

'Bu forma derim gibi'

"Bu aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim, bir kemiğim gibi.

"Futbol sizler ve bizler için bir tutkudur ve öyle zannediyorum ki, bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim" ifadelerini kullandı.