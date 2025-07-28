Fenerbahçe ile de anılan Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu.

Transferi yılan hikayesine dönen İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yeni takımı sonunda belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig'e yükselen Sunderland, Granit Xhaka transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.

Habere göre; Sunderland bu transfer için Bayer Leverkusen'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sunderland bu transferler birlikte bu sezon transfere toplamda 130 milyon Euro harcamış olacak.

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Piyasa değeri 12 milyon euro olan 32 yaşındaki futbolcunun Bayer Leverkusen kariyerinde çıktığı 99 maçta 6 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe de istemişti

Tecrübeli orta saha oyuncusunu Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe de istemişti.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için somut bir girişim olmadı.

Ardından Xhaka, İngiltere Premier Lig'e yükselen Sunderland'in yolunu tuttu.