Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten 750 milyon lira bekliyor

Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Yüksek'ten en az 20 milyon euro'luk (750 milyon lira) bonservis geliri bekliyor.

İsmail Yüksek'e teklifler var

Fenerbahçe Yönetimi bonservis beklentisini belirledi

2027'ye kadar sözleşmesi var

NE OLDU? Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisinin arttığı söyleniyor. Fenerbahçe Yönetimi ise İsmail'den beklediği bonservisi belirledi.

BÜYÜK RESİM: Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid'in 3 milyon euro'luk kiralama teklifi sarı lacivertli yönetim tarafından reddedildi.

Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Yüksek'ten en az 20 milyon euro'luk (750 milyon lira) bir bonservis bedeli bekliyor. 25 yaşındaki ön liberoyla Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Alman kulüpleri de ilgileniyor.

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Bu arada Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in maaşı için de iyileştirme kararı alındı.

İsmail Yüksek'in sarı lacivertli takımda şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya transfer olmayı hedeflediği söyleniyor.