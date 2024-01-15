Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar'ı takas yolu ile kadrosuna katacağı iddia edildi. Beşiktaş'tan ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü transferinde de imza aşamasına geldiği kaydedilirken, ortaya şaşırtıcı bir iddia atıldı.

Vincent Aboubakar iddiası!

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Vincent Abobakar'ı renklerine bağlayacağı iddia edildi. Miguel Crespo ve Vincent Aboubakar'ın takas edileceği, spekülasyonlar arasındaydı.

Ancak Beşiktaş'tan bu konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

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Ne söylendi?

Siyah-beyazlı kulüpten pazartesi günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır.

"Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."