Fenerbahçe ile Galatasaray maçına taraftar kadar polis! Dev derbi için yoğun önlem alındı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev yapacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek

Derbiyi Türk hakem yönetecek

Ancak yoğun güvenlik önlemi alındı

NE OLDU? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

BÜYÜK RESİM: Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

NE SÖYLENDİ? Sarı kırmızılı kulüpten Galatasaraylı taraftarlara şu uyarı yapıldı: "Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gidecek Büyük Galatasaray Taraftarı'nın dikkatine!" başlığıyla yapılan duyuruda "Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir."

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"Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 15.45'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 16.45'te Kadıköy'e hareket edilecektir. Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarlarımız için Passolig gişesi açılacak olup, Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik Passolig kart verilmeyecektir."