Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Mor'un peşinde

Celta Vigo'ya transfer olduğu günden bu yana eleştirilerin odağı halinde olan Emre Mor, Süper Lig'e gelebilir.

2016'da yıldızı parlayan ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde forma giyen ancak günden güne performansı düşen Emre Mor'la ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2017 yazında Celta Vigo'nun yolunu tutan ve transfer olduğu günden bu yana oynadığı futbolla değil, özel hayatıyla gündeme gelen Emre Mor'a Süper Lig'den iki talip var.

Marca'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Celta Vigo'ya Emre Mor için satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylık kiralama teklifinde bulunacak. İspanyol kulübü genç oyuncuyu elinden çıkarmaya çalışırken Fenerbahçe, ikinci tercih olarak Emre Mor karşılığında Ozan Tufan'ı önerecek.

Sarı-lacivertli ekibin Emre Mor'a olan ilgisinin yanında oyuncunun adı Galatasaray'la da anılıyor. Sarı-kırmızılı ekip de 21 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilenirken Emre Mor'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bu sezon Celta Vigo formasıyla 9 resmi maça çıkan ve bunların yalnızca 4'üne ilk 11'de başlayan Emre Mor, skora katkı sağlayamadı. Mor, ikinci sezonunu geçirdiği Celta Vigo'da şu ana kadar toplamda 1 gol atıp 2 asist yaptı. Celta Vigo, genç oyuncu için 2017 yazında Borussia Dortmund'a 12,5 milyon euro ödedi.