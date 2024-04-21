Yaz transfer döneminde Real Madrid'e giden Arda Güler'den Fenerbahçe'ye, kışın Bayern Münih'e imza atan Boey'den ise Galatasaray'a iyi haberler var.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Arda Güler ve Sacha Boey transferlerinden ciddi bir bonservis ücreti elde etmişti.

Arda, Fenerbahçe'ye net 20 milyon kazandırırken Sacha Boey ise Galatasaray'a bonuslar haricinde 30 milyon euro kazandırdı.

Boey'nin sakatlık talihsizliği

Kış transfer döneminde rekor bir bonservis ücretiyle Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey, Almanya Bundesliga'daki kariyerine istediği gibi başlayamadı.

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Münih'e imza attıktan sonra iki kez sakatlanan Galatasaray'ın eski sağ beki, şimdiden 12 maç kaçırdı.

Arda da benzer durumda

Öte yandan Arda Güler'in durumu da Sacha Boey'den çok farklı değil. Yazın sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'nin eski yıldızı, iyileştikten sonra da süre almakta zorlandı.

İyi haber geldi

Bayern Münih ile Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İki kulübe de bu sayede sıcak para girişi olacak.

Galatasaray'ın, Sacha Boey transferin yaptığı anlaşma gereğince Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon euro daha girecek ve büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak.

Benzer bir anlaşmayı Real Madrid ile yapan Fenerbahçe'de 2.2 milyon euro kazanacak. İki takımın finale çıkması durumunda ise ekstra para gelecek.