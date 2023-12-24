Fenerbahçe ile Galatasaray, 13.5 milyar liralık derbiye çıkıyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın kadro değerleri dudak uçuklattı.

Fenerbahçe ile Galatasaray zirve mücadelesi verecek

İki takımın kadro değeri oldukça yüksek

Peki hangi takım daha değerli?

NE OLDU? Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Her iki takımın da 43 puanı var ve eşitlik olmaması durumunda derbide zirvenin gerçek sahibi belli olabilir.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerlerinin toplamı 13.5 milyar TL olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Galatasaray, futbolcularının 222 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'deki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 195 milyon euro'luk kadro değeriyle ezeli rakibinin ardından ligde ikinci sırada.

DAHA FAZLASI: Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı. Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

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SIRADA NE VAR? İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Derbi maçı Galatasaray taraftarı da izleyecek. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı mücadeleyi statta takip edebilecek.