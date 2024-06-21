Fenerbahçe iki transferi açıkladı: 2 ve 3 yıllık anlaşmalar!

Yeni sezon çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, iki transferini duyurdu.

Fenerbahçe'den iki transfer açıklaması

Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı

Levent Mercan ile üç yıllık anlaşma yapıldı

NE OLDU? Yeni sezon çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe transfer hamlelerini duyurmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşma sağlayan Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş'la da sözleşme uzattı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi ilk transferini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Açıklamanın devamında ise Mert Hakan Yandaş ile 2 yıl sözleşme yenilendiği bilgisi yer aldı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Avrupa Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ederken kulüplerin çoğu büyük transferler için turnuvanın sonu olan 14 Temmuz tarihini bekleyecek.