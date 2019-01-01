Fenerbahçe için Marcos Rojo iddiası
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The Times'dan Duncan Castles’ın haberine göre Manchester United yeni sezonun kadrosunda düşünmediği Marcos Rojo’yu bu yaz bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Marcos Rojo için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu ancak transferin gerçekleşmesi için Arjantinli futbolcunun ücretinde indirime gitmesi gerektiği iddia ediliyor.
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Rojo’nun Solskjaer’in planlarında olmadığının farkında olduğu ve menajerinin de kulüp arayışı içerisine girdiği öne sürülüyor.
29 yaşındaki Rojo bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma şansı bulabildi.