Fenerbahçe için Marcos Rojo iddiası

Fenerbahçe’nin Manchester United forması giyen Marcos Rojo ile ilgilendiği iddia edildi.

The Times'dan Duncan Castles’ın haberine göre yeni sezonun kadrosunda düşünmediği Marcos Rojo’yu bu yaz bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.

Marcos Rojo için en ciddi adayın olduğu ancak transferin gerçekleşmesi için Arjantinli futbolcunun ücretinde indirime gitmesi gerektiği iddia ediliyor.

Rojo’nun Solskjaer’in planlarında olmadığının farkında olduğu ve menajerinin de kulüp arayışı içerisine girdiği öne sürülüyor.

29 yaşındaki Rojo bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma şansı bulabildi.